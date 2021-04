Milan e Roma su Vlahovic, ma il prezzo spaventa: Commisso chiede più di 40 milioni

Non solo il rinnovo di Ibrahimovic, il Milan lavora anche per il mercato estivo. L'obiettivo del club rossonero è quello di rafforzare il reparto offensivo ed il nome da tempo sul taccuino di Maldini e Massara è quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina, attaccante cresciuto notevolmente in questi mesi (13 reti e due assist in ventotto match di campionato quest’anno). Sulla punta c'è da tempo anche la Roma, che lo aveva cercato la scorsa stagione.

Le richieste di Commisso - Il Milan ha fatto più di un sondaggio con l'agente del ragazzo, che non ha ancora rinnovato con i viola perché in attesa di una grande occasione. Il problema per il Milan, ma anche per la Roma, è il costo del cartellino. Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ad ora chiede più di quaranta milioni di euro, una cifra che sarebbe ben lontana da quella che il Milan potrebbe offrire.