Milan, Fabregas candidato serio per la panchina. Ma prima serve la nomina del ds

Il Corriere dello Sport di oggi approfondisce il tema legato a Cesc Fabregas per il Milan, confermando che il club rossonero lo sta valutando seriamente per la panchina 2025-26, visto che l'addio con Sergio Conceicao sembra scontato. I discorsi, eventualmente, entreranno nel vivo con la nomina (attesa a breve) del nuovo direttore sportivo, ma il club rossonero e l'allenatore spagnolo sono, in qualche maniera, destinati ad incrociarsi prima o poi.

La storia

Da giocatore, il catalano ha sfiorato più volte Milano: dopo lo scudetto del 2011, nel 2016 e nel 2018, quando lo stesso Fabregas preferì restare al Chelsea, e più di recente, quando l'ex CEO di via Aldo Rossi Ivan Gazidis pensò a lui per inserire un uomo di esperienza nel roster. Non se ne è mai fatto nulla.

Giovani, talento e filosofia di gioco: idee da traslare a Milano

Fabregas ha gettato le fondamenta del suo progetto sul Lago attraverso due significative sessioni di mercato orchestrate dalla sua proprietà. Queste campagne acquisti hanno portato una nutrita schiera di giovani calciatori, talenti grezzi da plasmare e sviluppare sia dal punto di vista tattico che tecnico, affiancati da un gruppo di giocatori più navigati e di comprovata esperienza. Questa stessa filosofia di mercato, di impianto tattico e di identità di gioco, seppur traslata a un livello di pressione e ambizione decisamente superiore, potrebbe essere replicata al Milan.