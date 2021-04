Milan, fallimento Superlega: a rischio anche la stabilità del ruolo di Gazidis

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è stato uno dei manager più attivi al fianco di Florentino Perez e Agnelli nell'ideazione del piano legato alla Superlega. La nota rossonera in realtà parla di "invito accettato" e da quello che filtra, era un invito difficile da non accettare visti anche i milioni in gioco. In realtà Ceferin ha puntato il dito proprio contro l'ex dirigente dell'Arsenal, che ha fallito un altro tentativo di rivoluzion e dopo quella che doveva portare Rangnick in rossonero. Gazidis ha agito col favore della società, ma secondo La Gazzetta dello Sport, non è detto che il suo ruolo rimanga altrettanto stabile.