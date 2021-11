Milan, Florenzi: "Oggi non sarà facile ma vogliamo mettere in difficoltà il Sassuolo"

L'esterno del Milan Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Sassuolo: "L'abbiamo preparata guardandoli come accade con tutte le altre squadre. Non sarà facile, loro giocheranno il pallone ma vogliamo metterli in difficoltà".