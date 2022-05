Milan, Gerry Cardinale è in citta: a breve le firme con RedBird. Elliott resta col 30%

vedi letture

Sfumata la trattativa con InvestCorp, il nome forte per il futuro del Milan è quello del fondo RedBird. E le negoziazioni entreranno nel vivo a breve: secondo quanto riferito da repubblica.it, il fondatore Gerry Cardinale è sbarcato in Italia, a Milano, dove c'è già da tempo Paul Singer, fondatore di Elliott. In settimana è previsto il passaggio di proprietà, con la firma del contratto preliminare.

Elliott resta, con quota di minoranza. Sempre secondo il portale online del quotidiano, i Singer potrebbero rimanere con una quota rilevante di azioni - circa il 30 per cento - e il club rossonero potrebbe essere valutato 1,3 miliardi, che potrebbero diventare 1,8 a seconda di determinate condizioni, tra cui fatturato e stadio.