Milan, Giroud: "Bel gol, ma sono incazzato perché mi sono dimenticato del primo giallo"

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta contro lo Spezia: "E' stato sicuramente un gol molto bello, arrivato grazie all'assist di Tonali. Volevamo vincere questa partita, l'importante è avere tre punti in più in classifica ma sono arrabbiato perché mi sono dimenticato della prima ammonizione. Mi ricordavo la partita dell'anno scorso, questa volta abbiamo vinto ed è la cosa più importante. C'è stato un grande spirito di squadra, abbiamo creduto nel successo fino alla fine e sono felice".

Che rapporto hai con Ibrahimovic?

"Io e Ibrahimovic abbiamo un rapporto di fratellanza. Siamo qui per mettere la nostra esperienza al servizio della squadra e cerchiamo di dare l'esempio ai giovani sia dentro che fuori dal campo. Adesso sono incazzato per l'espulsione, magari poi mi passerà: ho fatto il mio lavoro, ho fatto gol e va bene così".

Hai perso la testa a causa della gioia?

"Sì, il calcio è così. Hanno inciso l'adrenalina e la felicità di aver dato la vittoria per la squadra, dopo una partita difficile. Nella mia testa sono ancora un bambino, ma ho grande fiducia nella squadra e anche martedì lotteremo per conquistare i tre punti".

Sei nel tuo momento migliore?

"Migliore non lo so, ma ci sono dei momenti in cui ci si trova al posto giusto nel momento giusto. L'area di rigore è la mia vita, faccio quello che so fare: non ho segnato per cinque partite ed ero un po' incazzato, ma provo sempre a mantenere alto il livello di fiducia e a dare di più anche negli allenamenti".

Fino a quando hai intenzione di continuare a giocare?

"Fino a quando il mio corpo mi dirà basta".