Milan, Giroud: "Non vedo l'ora di giocare con Ibra: con Zlatan vincere è più facile"

Nella sua intervista al canale ufficiale della Serie A, l'attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha parlato anche di Zlatan Ibrahiomovic: "Ho giocato qualche volta contro Zlatan. Gioca ancora a 40 anni e questo vuol dire che è un professionista eccezionale. Si prende cura di se stesso e del suo fisico: anche io cerco di fare così per godermi il calcio finché il mio corpo me lo permetterà. Penso sia un grande esempio per i giovani ed è uno dei migliori attaccanti della Serie A. Non vedo l'ora di giocare al suo fianco e godermelo in allenamento. Penso che ci divertiremo e vogliamo vincere qualcosa con il Milan e con Zlatan sarà più facile".