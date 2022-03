Milan, Giroud si allena sul campo. Nessun problema per il francese, anche Romagnoli in recupero

vedi letture

Buone nuove per Pioli dall'allenamento mattutino del Milan: Olivier Giroud si è allenato sul campo, compresi corsa e scatti, ha evitato solo la parte in gruppo per non rischiare di incidere sulla ferita, ma sta bene. In fase di recupero pure Romagnoli. Infine, per Ibra programma di gestione personale tra campo e palestra ma anche lui non ha problemi fisici.