Milan, il prestito biennale di Colombo la carta per il riscatto di Tonali: fumata bianca vicina

Sandro Tonali si appresta a diventare un giocatore del Milan a titolo definitivo. La trattativa con il Brescia prosegue senza intoppi e il punto di incontro definitivo può essere trovato inserendo nell'affare non soltanto il cartellino di Olzer, ma anche quello di Lorenzo Colombo, tornato in rossonero dopo il prestito alla Cremonese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cellino spinge per un prestito biennale: per limare i costi dell'operazione si discuterà anche di questo.