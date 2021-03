Milan, il rammarico di Pioli: "A questi livelli gli errori si pagano a caro prezzo"

vedi letture

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv ha commentato la prestazione contro il Manchester United e l’eliminazione dall’Europa League: “Abbiamo fatto due ottime prestazioni, ma a certi livelli gli errori si pagano a caro prezzo. Stasera ne abbiamo commesso uno e siamo usciti, ma nei 180 minuti non credo che il Milan meritasse di uscire. Ho pochissimo da rimproverare ai miei giocatori, ma dispiace perché volevamo e potevamo andare avanti in questa competizione. Dopo il gol non abbiamo smesso di giocare, anzi siamo stati più alti, abbiamo creato delle occasioni anche se purtroppo non siamo riusciti a segnare. Potevamo andare ai supplementari e giocarcela fino in fondo. Pogba? Mi aspettavo che giocasse da esterno sinistro anche se non è un esterno classico. Sa difendere la palla come pochi, ha grande fisicità oltre che qualità che possono metterti sempre in difficoltà”.