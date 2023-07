Milan, in arrivo Danjuma e Musah: prestito per l'attaccante, 18-20 milioni per il centrocampista

vedi letture

Il Milan si prepara a piazzare il doppio colpo. Prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti Stefano Pioli potrebbe accogliere due nuovi acquisti. La società rossonera è al lavoro per completare la rosa e dopo l'arrivo di Reijnders, che si somma a quelli di Pulisic e Loftus-Cheek, dovrebbero arrivare due innesti, uno per il centrocampo e uno per il reparto offensivo.

Le operazioni

Si tratta di Arnaut Danjuma e Yunus Musah che potrebbero sbarcare a breve nel capoluogo lombardo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il jolly d'attacco del Villarreal può arrivare in prestito per 2-3 milioni di euro mentre il centrocampista del Valencia dovrebbe arrivare a titolo definitivo per 18-20 milioni.