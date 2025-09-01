TMW
Atalanta, visite mediche in corso per Musah: le immagini del centrocampista
TUTTO mercato WEB
Yunus Musah è sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Atalanta. Come possiamo vedere dalle foto e dal video di TMW, il centrocampista sta infatti svolgendo le visite mediche presso Habilita Sport Medicine, Official Medical Partner di Atalanta, e successivamente si trasferirà in sede per la firma sul contratto che lo legherà al club orobico.
La formula dell'operazione.
Musah si trasferirà dal Milan alla Dea con la formula del prestito oneroso, fissato a 4 milioni di euro, con diritto di riscatto a 26, più il 10% sulla sutura rivendita che andrà al club rossonero.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, tutto su Dovbyk. Si lavora allo scambio con Gimenez. Rabiot a un passo. Il punto sulla difesa. Juventus in arrivo due colpi last minute, uno è Zhegrova. La Roma sogna George. Atalanta, ecco Musah. Frattesi resta all’Inter
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile