TMW Atalanta, visite mediche in corso per Musah: le immagini del centrocampista

Yunus Musah è sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Atalanta. Come possiamo vedere dalle foto e dal video di TMW, il centrocampista sta infatti svolgendo le visite mediche presso Habilita Sport Medicine, Official Medical Partner di Atalanta, e successivamente si trasferirà in sede per la firma sul contratto che lo legherà al club orobico.

La formula dell'operazione.

Musah si trasferirà dal Milan alla Dea con la formula del prestito oneroso, fissato a 4 milioni di euro, con diritto di riscatto a 26, più il 10% sulla sutura rivendita che andrà al club rossonero.