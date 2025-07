L'hashtag #freeJashari invade i social del Club Brugge. I tifosi del Milan chiedono il giocatore

I tifosi del Milan provano a "dare una mano" alla società rossonera nella complessa trattativa col Club Brugge per Ardon Jashari. Tantissimi sostenitori italiani infatti si sono riversati sui canali social del club belga, in particolari Instagram, commentando tutti i post più recenti con un semplice ma emblematico #freeJashari.

Da settimane la trattativa fra i rossoneri ed il Club Brugge è in piedi, con la società belga che però non ha mai fatto alcun passo avanti. O meglio indietro, rispetto alla valutazione fatta del cartellino del classe 2002, circa 40 milioni di euro. A più riprese la società rossonera ha messo sul piatto la propria offerta, l'ultima delle quali è di 33,5 milioni di euro di parte fissa più bonus per superare i 35. Il Club Brugge non ha ancora aperto, nonostante la chiara volontà del calciatore di sbarcare in Serie A dimostrata anche dai no alle proposte arrivate dalla Premier League negli ultimi giorni.

"Non vogliamo offrire troppo ma lui vorrebbe venire a tutti i costi", sono state le parole di questa mattina del presidente del Milan Paolo Scaroni al suo arrivo in Lega Calcio per l'odierna Assemblea. Nelle prossime ore andranno in scena nuovi contatti, col Milan che spera di sbloccare l'operazione quanto prima per regalare a Massimiliano Allegri un importante rinforzo per il centrocampo.