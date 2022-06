Milan, in tre sulla lista partenze: Castillejo verso LaLiga, su Gabbia c'è la Sampdoria

vedi letture

Ci sono tre calciatori iscritti alla lista partenza in casa Milan: Samu Castillejo, Matteo Gabbia e Fodé Ballo-Touré. Lo spagnolo potrebbe tornare in Liga, il centrale difensivo è appetito dalla Sampdoria (che lo vorrebbe in prestito), mentre il terzino andrà via solo una volta che sarà trovato un altro vice-Theo Hernandez. A riportarlo è il Corriere dello Sport.