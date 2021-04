Milan, incontro in sede tra i dirigenti e Tomori: si parla di campo ma anche di futuro

vedi letture

Incontro a Casa Milan tra il difensore rossonero Fikayo Tomori e i dirigenti Maldini e Massara. Una chiacchierata che è durata un'ora e mezzo in cui si è parlato sia del rendimento del calciatore, recentemente un po' al di sotto delle aspettative, ma anche di mercato, considerando che il suo riscatto costa 28 milioni di euro e che ancora non è stata presa una decisione in merito. I rossoneri proveranno a convincere il Chelsea ad abbassare le pretese, ma la familiarità del giocatore con l'ambiente, fa pensare che i dirigenti proveranno a fare di tutto per trattenerlo. A riportarlo è Sky Sport.