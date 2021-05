Milan, iniziata la settimana decisiva per il riscatto di Tomori: si tratta con il Chelsea per lo sconto

vedi letture

Secondo quanto riporta dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è iniziata la settimana che potrebbe portare al riscatto di Fikayo Tomori: per il Milan saranno infatti giorni di contatti e chiamate con il Chelsea, nella speranza di avere un piccolo sconto sulla cifra del riscatto del difensore inglese (28 milioni di euro). I Blues non sembra intenzionati a trattare sul prezzo, ma il club di via Aldo Rossi farà comunque un tentativo.