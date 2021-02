Milan-Inter, le formazioni ufficiali del derby: Eriksen e Rebic dal 1’. Ibra vs Lukaku, atto II

Sarà il derby della Scala numero 174 in Serie A, il numero 227 in partite ufficiali. Milan contro Inter: una sfida che affonda le proprie radici nella storia del calcio italiano, ma che oggi vale anche una buona fetta di scudetto. Per la prima volta da dieci anni a questa parte. In classifica guidano i nerazzurri, oggi formalmente ospiti a San Siro, con un punto di vantaggio sui rossoneri. All’andata vinse il Diavolo 2-1. Calcio d’inizio alle 15.

Stefano Pioli deve fare a meno di Bennacer: in regina con Kessie va Tonali. C’è Ibrahimovic dal primo minuto a guidare l’attacco, preferito come esterno offensivo di sinistra.

Antonio Conte conferma il modulo con il doppio regista: Eriksen in coppia con Brozovic a centrocampo. Hakimi a destra, Perisic a sinistra; la LuLa in attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.