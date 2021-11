Milan, Kjaer sulla corsa Scudetto: "Napoli molto forte, ma ci sono tante squadre competitive"

Il difensore del Milan Simon Kjaer intervistato da CBS Sport ha parlato della lotta per il titolo individuando nel Napoli una delle rivali più pericolose: "Il Napoli sembra molto forte, sono molto dinamici e giocano un ottimo calcio. Penso però che sia ancora presto per parlare perché ci sono così tante cose che possono avere un impatto su un'intera stagione. Ci sono il virus e gli infortuni, con due o tre brutti infortuni puoi perdere sei o sette partite cruciali. Penso che ci sono tante squadre, specialmente quest'anno, che sono sullo stesso livello e questo tiene sulle spine ogni partita e anche i piccoli dettagli possono fare la differenza. - continua Kjaer come riporta Milannews.it soffermandosi sul rapporto con la città - Amo Milano, siamo vicini alle montagne e al mare. Gli aeroporti la rendono molto internazionale per me, mia moglie e i bambini. Amo la cultura italiana. Assolutamente il miglior posto in cui sono stato. Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sono anche nel club dei miei sogni, quindi come potrei lamentarmi di qualcosa? Sono così grato di essere qui".