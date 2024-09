Milan, l'eroe derby Gabbia è tra i meno pagati della rosa. Primi approcci per il rinnovo

“Da bambino ovviamente lo sognavo, però così bello era difficile da immaginare”. Matteo Gabbia si gode il suo momento magico. L'eroe del derby vinto dal Milan, che oggi ha incontrato i cronisti, è l'uomo del momento in casa dei rossoneri. Preferito da Paulo Fonseca a Pavlovic, ha deciso la stracittadina con una bella stoccata aerea all'ultimo minuto e adesso si candida a essere un titolare fisso del Diavolo. Magari, pure a vedersi riconosciuta la crescita degli ultimi tempi, anche al netto del gol di domenica sera.

Il meno pagato della difesa. Come evidenzia gazzetta.it, a oggi Gabbia è uno dei giocatori meno pagati dell'intera rosa milanista. Percepisce circa 800 mila euro stagionali più bonus, lo stipendio base: lontano, per capirsi, da Thiaw che guadagna quasi il doppio, mentre Pavlovic e Tomori viaggiano su cifre anche superiori. A gennaio, nel richiamarlo dal prestito al Villarreal dopo l'infortunio di Tomori, il Milan gli aveva riconosciuto un indennizzo: in Spagna, il difensore italiano aveva infatti spuntato uno stipendio da 1,5 milioni.

Rinnovo in vista? L'indennizzo, però, è finito con la scorsa stagione e adesso c'è da pensare al futuro. Prima dell'inizio del campionato, scrive la rosea sulle proprie pagine social, c'è stato un contatto fra Furlani, Moncada e Tullio Tinti, l'agente di Gabbia. Un faccia a faccia nel quale si è manifestata reciproca fiducia, ma nulla di più. A oggi, non vi è un appuntamento per discuterne concretamente: la questione, però, sarà affrontata nei prossimi giorni. L'obiettivo è tenersi stretto il gioiello tornato a casa, ma le richieste del giocatore saranno realisticamente superiori a quelle che avrebbe formulato anche solo una settimana fa.