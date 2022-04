Milan, la dirigenza può essere confermata. Maldini, Massara e Moncada verso il rinnovo

vedi letture

I segnali che arrivano dal Milan parlano di un possibile rinnovo per la classe dirigente rossonera, al netto dell’arrivo di Investcorp. Così, spiega La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara potrebbero avere un prolungamento, così come il prezioso capo scout Geoffrey Moncada, molto importante nel pescare talenti, con la Francia come mercato principale.