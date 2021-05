Milan, la presa di posizione con Donnarumma si traduce con gli addii a Calhanoglu e Romagnoli

In casa Milan crollano le quotazioni per i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Alessio Romagnoli dopo la drastica presa di posizione del club in relazione a Donnarumma. Per Calhanoglu, peraltro attratto dai dollari qatarioti dell’Al-Duhail, circolano già i nomi dei sostituti: Ilicic e Djuricic. Da Casa Milan, evidenzia il Corriere dello Sport, emerge in maniera netta l’intenzione di recidere ogni cordone con Raiola e quindi rischia anche Era già in bilico, dopo aver chiuso la stagione in panchina, ma ora su un suo imminente addio non sembrano esserci più dubbi. Rimmarrebbe Ibrahimovic, una eccezione che costa comunque 7 milioni di euro.