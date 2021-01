Milan, le cifre di Fikayo Tomori: prestito con diritto di riscatto intorno ai 22-23 milioni di euro

Il Milan è a un passo da Fikayo Tomori, giovane difensore di proprietà del Chelsea. A confermarlo è anche l'edizione odierna del Corriere della Sera, che aggiunge le cifre dell'operazione ormai in dirittura d'arrivo tra Diavolo e Blues: per portare il talento inglese-canadese in rossonero si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 22-23 milioni di euro. L'intesa, come raccontatovi già nei giorni scorsi proprio su queste colonne, è già stata trovata.