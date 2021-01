Milan, Leao: "Proveremo a vincere contro la Juventus per restare in testa"

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di SkySport al termine della gara vinta 2-0 contro il Benevento: "E' stato uno dei gol più belli della mia carriera, ma l'importante è la vittoria della squadra. Abbiamo giocato in inferiorità numerica, lottando su ogni pallone: il successo è meritato. La strada è lunga, bisogna pensare partita dopo partita: quando non gioca Ibrahimovic c'è Rebic, tutti i giocatori danno sempre il massimo e questo si vede in campo. Pioli? Lo ringrazio per la fiducia che mi dà, con lui penso di poter imparare tante cose".

Superate nuovamente l'Inter in classifica e ora sfiderete la Juventus...

"Sapevamo della vittoria dei nerazzurri contro il Crotone, abbiamo cominciato la gara con il Benevento con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. Ora proveremo a vincere contro la Juventus per restare al primo posto".