Milan-Manchester United 0-1, le pagelle: Pogba entra e fa la differenza. Meite, errore letale

MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Donnarumma 6 - Pogba lo batte sul suo palo ma può poco per la vicinanza del francese e per la potenza del tiro.

Kalulu 6.5 - Preferito a Dalot, garantisce maggiore spinta in avanti ed è nel primo tempo un esterno offensivo aggiunto. Sfonda spesso anche se manca nel passaggio decisivo. (Dal 65 Dalot 5.5 - Pogba lo mette spesso in difficoltà).

Kjaer 6.5 - Ingaggia un continuo duello con Maguire sui calci piazzati. Gioca un'ottima partita distinguendosi ancora una volta per il grande senso dell'anticipo.

Tomori 7 - Forma con Kjaer una cerniera quasi insuperabile. Nel primo tempo Rashford non vede mai palla.

Théo Hernandez 6 - Qualche sprint che crea il panico nella difesa del Manchester United

Meite 5 - Tiene vivo un pallone nella prorpia area piccola che costa il gol di Pogba e l'eliminazione.

Kessie 6.5 - Il solito uomo ovinque quando c'è da impostare o schermare davanti alla difesa.

Saelemaekers 6 - Fa le due fasi sulla destra, mostra come al solito di avere gamba e anche personalità. Prova anche in un paio di volte la conclusione.

Calhanoglu 5 - Non è al meglio e nonostante qualche buona giocata ha sulla coscienza un’importante palla gol nel primo tempo. E nella ripresa è in concorso di colpa con Meite sul gol di Pogba..

Krunic 6 - Partita di grande sacrificio e si distingue per i ripiegamenti. Da contraltare fa la poca incisività davanti. (Dal 72' Brahim Diaz sv -).

Castillejo 5 - Non è il suo ruolo e non è nemmeno troppo aiutato. Calibra male un passaggio per Kessie lanciato a rete. Evanescente. (Dal 65' Ibrahimovic 6 - Venticinque minuti per provare a cambiare la situazione. Ha poca autonomia, eppure sui palloni alti è sempre pericoloso: Henderson gli dice di no).

Allenatore Stefano Pioli 6.5 - È abituato alle emergenze e, anzi, si esalta. Ma anche un grande aggiustatore come lui deve arrendersi all'ecatombe della vigilia. La partita è preparata benissimo, incarta lo United pur con i limiti di una squadra senza attaccanti. Tarda forse un po' con i cambi, col Milan sotto di un gol e in difficoltà.

MANCHESTER UNITED (pagelle a cura di Niccolò Pasta)

Henderson 6.5 - Non proprio stilisticamente meraviglioso da vedere, e lo dimostra in occasione del destro da fuori di Saelemakers che non è imparabile e smanaccia goffamente in corner, ma se la cava. Prezioso anche il suo intervento su Ibrahimovic, che salva lo 0-1 nonostante lo stile rivedibile.

Wan-Bissaka 6.5 - Accompagna molto le discese di James sulla destra, soprattutto ad inizio gara quando lo United approccia in maniera più brillante. Tiene bene su Krunic che attacca poco e dà un gran supporto nella metà campo avversaria.

Lindelof 6.5 - Tiene bene a bada Castillejo che non si rende mai pericoloso, fa più fatica quando Krunic si butta in mezzo e proprio nel finale di primo tempo rischia di essere punito dal taglio del bosniaco. Gara ottima nella ripresa, anche dopo l'ingresso di Ibrahimovic che riesce sempre ad anticipare.

Maguire 6.5 - Concede molto l’uno contro uno nonostante non sia rapidissimo, è molto bravo in fase di impostazione, in cui mostra un paio di lancioni di quaranta metri molto precisi e ficcanti. Bravo di testa sui cross, si rende anche pericoloso in area avversaria.

Shaw 6 - Più propenso alla fase offensiva che a quella difensiva, parte alla grande con buoni ritmi e belle incursioni, ma con l’andare del match soffre la catena Kalulu-Saelemakers, che con grande spirito attaccano la fascia di sua competenza.

Fred 6 - Buon approccio, poi fa più fatica. Nel duello con Kessie non riesce ad uscire vincitore, sbagliando anche molto in fase di appoggio. È lui a recuperare palla a Meite in occasione della follia che porta al gol di Pogba e nel complesso nella ripresa dà quel qualcosa in più allo United.

McTominay 5.5 - Solitamente disordinato, non riesce a dare fluidità di manovra allo United quando riparte in velocità sulle palle perse dal Milan in fase di costruzione. Compassato, è prezioso nel finale conquistando qualche fallo ma nel complesso non convince.

James 5.5 - Parte forte, puntando un Theo non al meglio fisicamente e mostrando le sue pericolose caratteristiche. Sbaglia però tanto sia palla al piede che di concetto, gettando alle ortiche un contropiede due contro uno, negando il pallone a Rashford, solissimo in area di rigore.

Bruno Fernandes 5.5 - Primo tempo opaco, che prova a scuotere con un destro che parte male dal limite dell’area. Con una follia manda in porta Castillejo che però non sfrutta il regalo, e nel complesso gioca una partita sottotono. Meglio quando entra Pogba, ma manca il guizzo.

Rashford 5 - Al rientro dopo l’infortunio, fa fatica ad accendersi, facendo da sparring partner nella partita dello United. Mai protagonista, viene ombrato da Kalulu. Esce all’intervallo. Dal 46’ Pogba 7.5 - Entra e cambia la partita. Trova il gol dopo solo tre minuti, ma regala quella qualità che manca allo United per tutti i primi quarantacinque minuti. Uomo ovunque, fa ammattire il Milan e regala la qualificazione ai suoi.

Greenwood 5 - Si muove molto tra Tomori e Kjaer, senza però dare grande profondità allo United.

Allenatore Ole Gunnar Solskjaer 6 - Che fatica! Dopo una battaglia di 180 minuti esce vincitore senza fare poi granché. Salvato da Pogba, conquista i quarti ma per vincere la competizione servirà ben altro.