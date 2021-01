Milan, Mandzukic rassicura tutti: è pronto e sarà già a disposizione di Pioli per l'Atalanta

Qualcuno ha messo in dubbio le sue condizioni fisiche visto che non gioca una partita ufficiale da marzo 2020, ma Mario Mandzukic, che ieri è stato presentato ufficialmente, ha rassicurato tutti, in primis i tifosi milanisti: "Se non fossi stato pronto me ne sarei rimasto a casa a guardare la tv. Ho lavorato duramente per poter cogliere questa grande opportunità, fidatevi di me" le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dal croato e riportata questa mattina dal Corriere della Sera. L'attaccante ha voluto quindi togliere tutti i dubbi sul suo stato di forma, assicurando che ha lavorato duramente per arrivare pronto a questa nuova avventura in maglia rossonera. A Milanello, Mandzukic ha fatto una buona impressione fin dal primo allenamento e per questo farà subito parte dei convocati di Stefano Pioli per l'importante match di domani sera a San Siro contro l'Atalanta.