Milan, Meité: "Non dobbiamo avere paura di nessuno. Possiamo restare in vetta"

vedi letture

Dopo la sua conferenza stampa di presentazione, il neo centrocampista del Milan, Soualiho Meite, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È bello trovarmi qui con questa squadra, questa classifica e questo gruppo forte. Non dobbiamo avere paura delle altre, andiamo avanti così: possiamo restare in vetta. Ibra si arrabbia anche quando giochiamo a torello, alza la voce e dà tanto alla squadra e ai giovani. Tiene sempre alta l'attenzione di tutti. Pioli chiede tanta intensità, è normale, anche perché le partite si vincono a centrocampo. Per uno come me è fondamentale correre tanto e giocare la palla, qui lo facciamo, attraverso il pressing. Adesso ho 26 anni, ho esperienza e posso aiutare i più giovani".