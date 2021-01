Milan, mercato e non solo: avanti con le trattative per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

Il Milan stringe per i fondamentali rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza a giugno. Lo scrive il Corriere della Sera, che fa il punto sulle strategie del club rossonero. C’è ottimismo per entrambi, aggiunge il noto quotidiano. I rossoneri non hanno intenzione di perdere due pilastri della squadra.