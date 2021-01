Milan, mercoledì c'è la Juventus: oggi lavoro differenziato per Ibra, Bennacer e Saelemaekers

Milan in capo questa mattina dopo la vittoria in campionato contro il Benevento. Seduta di scarico - come da programma - per chi ha giocato ieri, mentre gli infortunati rossoneri (Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Saelemaekers) hanno ancora svolto un lavoro personalizzato. Mercoledì sera (ore 20.45) è in programma la gara infrasettimanale contro la Juventus a San Siro.