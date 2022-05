Milan, movimenti in mediana: Pobega e Adli rientrano alla base, conferme su Sanches

Traffico a centrocampo per il Milan. Le partenze di Kessié e Bakayoko portano la dirigenza rossonera a fare delle riflessioni nella zona mediana del campo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, due innesti potrebbero essere i rientri dai prestiti di Pobega e Adli, rispettivamente da Torino e Bordeaux ma per competere sia in campionato che in Champions League è necessario un innesto di qualità. Per questo motivo, si legge, che il club sta trattando Renato Sanches del Lille.