Milan, niente da chiedere se non il triplice fischio ad una stagione fallimentare

Sergio Conceiçao ha ritrovato tutti gli infortunati che hanno saltato la gara di Roma e dovrà fare a meno solo di Santiago Gimenez, squalificato. Domani sarà la serata dei saluti per alcuni giocatori e per l'allenatore, ma anche la serata della contestazione di tutto il mondo rossonero, che esprimerà chiaramente, ma comunque in modo pacifico, tutto il proprio disappunto per una stagione che è andata anche oltre il disastroso. Ci sono comunque novanta minuti da onorare per chiudere il campionato in modo, si spera, dignitoso.

La probabile formazione del Milan

Conceiçao, dalle prove di questi giorni, schiererà chi è stato utilizzato meno, come Sportiello: l'ex Atalanta sarà in porta al posto di Maignan. Difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic, ma potrebbe esserci una possibilità anche per Thiaw dall'inizio. Tanti cambiamenti nella linea a quattro di centrocampo: Musah, Loftus-Cheek più di Fofana, Reijnders e Bartesaghi, con Theo panchinato. In attacco sono state provate diverse soluzioni, tra cui una con Camarda dall'inizio insieme a Pulisic e Jovic. Il ballottaggio è tra il classe 2008 e Joao Felix, con Leao destinato alla seconda panchina consecutiva dopo la gara dell'Olimpico contro la Roma.