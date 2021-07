Milan, oggi il giorno di Giroud: domani le visite, poi tornerà in vacanza fino al 26

Olivier Giroud è praticamente un giocatore del Milan. L'attaccante, come riportato da La Gazzetta dello Sport, arriverà a Milano nella tarda serata di oggi e domani svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime due stagioni. Subito dopo si concluderà la sua prima tappa in città, visto che il centravanti tornerà in vacanza fino al 26 luglio, quando si metterà a disposizione di Stefano Pioli.