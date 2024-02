Milan, parziale lavoro in gruppo per Tomori e Kalulu. S'è rivisto anche Calabria

vedi letture

Arrivano buone notizie da Milanello per l'allenatore Stefano Pioli all'indomani dell'indolore sconfitta rimediata dal Milan sul campo del Rennes. Una settimana dopo la vittoria per 3-0, la squadra meneghina ha incassato un 3-2 contro i bretoni che gli ha comunque permesso di staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League.

Tornando però a chi a Rennes non ha giocato, anche oggi Fikayo Tomori e Pierre Kalulu hanno lavorato infatti con la squadra, mentre si è rivisto in gruppo Davide Calabria che si era infortunato nella gara di campionato contro il Napoli dello scorso 11 febbraio.

Prima del prossimo impegno di Serie A contro l'Atalanta (domenica alle 20.45 a San Siro, partita valida per la 26esima giornata di Serie A) c'è ancora l'allenamento di rifinitura di domani. In base a come andrà questa seduta, Stefano Pioli deciderà se convocarli o meno per la sfida contro i bergamaschi. Tomori e Kalulu, ma anche Thiaw, sono rientrati qualche giorno prima rispetto alla tabella di marcia, hanno lavorato bene insieme allo staff a Milanello per recuperare prima possibile.

Europa League, gli ottavi di finale

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Club di Portogallo-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

Domani, nel giorno della vigilia, l'allenatore del Milan Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa a partire dalle 10.30.