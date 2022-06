Milan, per Botman offerta simile a quella del Newcastle: il Lille spera nell'asta

Continua il duello tra Milan e Newcastle per Sven Botman, difensore che il Lille valuta non meno di 30 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le offerte presentate dai due club finora si equivalgono, quindi potrebbe preso scatenarsi un'asta. Se così fosse, gli inglesi sarebbero favoriti rispetto ai rossoneri visto che hanno un budget molto più ampio di quello del Diavolo, anche se il giocatore, come noto, vorrebbe vestire la maglia del Milan, preferendola a quella del club d'Oltremanica.