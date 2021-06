Milan, per Ziyech la formula del prestito con diritto di riscatto è l'unica via percorribile

Hakim Ziyech resta in pole per la casella del trequartista da riempire dopo l’addio di Calhanoglu. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterà con il Chelsea senza affanni: per il Milan, infatti, la formula del prestito con diritto di riscatto è l’unica via percorribile.