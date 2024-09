Milan, perché rinnovare il contratto di Jovic quando non giocherà (praticamente) mai?

"Abbiamo tre competizioni più la Supercoppa. Ci sono tante partite, quindi per noi ha senso avere tre attaccanti". Le parole di Furlani su Luka Jovic appaiono decisamente poco funzionali al discorso che era in atto. Perché chi gli ha chiesto del rinnovo del serbo, avvenuto oltre agli acquisti di Morata e Abraham, lo faceva per un motivo molto chiaro. Jovic non è un centravanti e non può essere utilizzabile da prima punta in un 4-2-3-1. Può farla con due attaccanti, magari agendo sia da 9 che da 11, ma non è certamente utilizzabile nella maniera che avrebbe descritto il dirigente rossonero.

Sempre considerando che ci sarebbe anche Francesco Camarda. Fra i due non ci sarebbe, utilizzando un condizionale per rispetto di chi ha giocato nel Real Madrid, nemmeno competizione per il ruolo da unica punta. E poi ci sarebbe pure Okafor, che può fare l'esterno, la seconda punta, la prima - pur soffrendo - ed è considerato come un possibile asset futuro. Jovic chiaramente no: è arrivato a zero, poteva andare via a zero, ha rinnovato per motivazioni che possono essere tecniche - d'altronde non ha fatto male nella scorsa stagione - e di opportunità, ma non sono funzionali a quello che sta succedendo dalle parti di Paulo Fonseca.

Insomma, Jovic è un lusso che il Milan si è voluto permettere... Senza grandi motivazioni. Infatti è finito fuori dalla lista UEFA e probabilmente il minutaggio sarà sempre più basso nelle prossime settimane.