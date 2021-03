Milan, Pioli ammette: "Preoccupato per gli infortuni, è un momento decisivo della stagione"

Queste le parole di Stefano Pioli rilasciate ai microfoni di Milan TV, al termine del match di San Siro contro l'Udinese di Gotti:

Un aggettivo per stasera: "Preoccupato per gli infortuni sì, perché è un momento decisivo per il campionato è per l’Europa League. C’è bisogno di energie e di qualità diverse. Oggi non potevamo fare queste scelte. Volevamo ripetere la prova di Roma, ma era impossibile perché l’avversario aveva un tipo di calcio diverso".