Milan, Pioli: "Analisi semplice, non siamo stati precisi. Sfortuna? No, non la tirerei in ballo"

Il tecnico rossonero Stefano Pioli intervenuto a Milan TV ha analizzato così lo 0-0 contro il Bologna arrivato dopo che la sua squadra ha dominato a lungo l'incontro come dimostrano le statistiche: “L’analisi della nostra serata è molto semplice. La squadra ha giocato, lottato, corso, ha fatto quello che doveva fare, ma è stata poco precisa nell’area avversaria e questo ha condizionato il risultato finale. Non andrei sulla sfortuna, non la tirerei in ballo, perché se non è arrivato il gol dopo 33 tiri in porta vuol dire che non siamo stati precisi, non abbiamo fatto le scelte giuste e non siamo stati efficaci in avanti. E usciamo così con un pareggio dal campo. La squadra sta bene, ha giocato su ritmi alti dall’inizio alla fine, sappiamo poi come funziona per gli attaccanti a volte segni toccandola male altre volte la colpisci anche meglio, ma non fai gol. Analizzeremo tutto in settimana. Ibra-Giroud assieme? La difesa del Bologna era troppo stretta e giocare con quattro giocatori offensivi non sarebbe stato il caso perché avremmo buttato palloni in mezzo a casaccio e ho preferito tenere in campo Leao che apre di più il gioco”.