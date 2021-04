Milan, Pioli: "Da qui alla fine partite molto difficili. Dobbiamo stringere i denti e arrivare in fondo"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di Dazn la vittoria ottenuta contro il Genoa: “Abbiamo un obiettivo importante, le partite che ci aspettano sono molto difficili, vincere è importante. Abbiamo sprecato tanto, potevamo chiuderla prima ma l’importante è che siamo scesi in campo con lo spirito per restare in partita fino all’ultimo”.

Avete crossato tanto da destra.

“E’ stata una scelta degli avversari che ci hanno chiuso molto a sinistra. Che Rebic non sia un classico esterno ma sia una seconda punta che si accentra lo sappiamo, sono le sue caratteristiche. Ci dà profondità e poi ha colpi di grande qualità, come sul gol che era enormemente difficile”.

Psicologicamente se non lotterete più per lo scudetto avrete lo stesso atteggiamento?

“Secondo me sì, sono già tre gare che non lottiamo più per lo scudetto. L'Inter ci ha preso troppi punti per pensare che possiamo lottare ancora per lo scudetto. Noi abbiamo un obiettivo che per noi sarebbe eccezionale. Ieri è uscita una statistica che dice che siamo la terza più giovane d’Europa, siamo ai vertici di un acampioanto difficile. Quanto fatto dal club è incredibile, dobbiamo stringere i denti e portare a casa il risultato finale. Dovremo affrontare squadre importanti, Atalanta, Napoli, Juventus, Lazio, da qui alla fine saranno tutte difficili. Se mi lasciate andare a casa vado a preparare la partita col Sassuolo”.