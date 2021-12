Milan, Pioli: "Dovremo commettere meno errori nei disimpegni. Abbiamo regalato un gol"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Udinese-Milan. Queste le domande e le risposte: "Ci voleva più ritmo sicuramente e più lucidità nel giro palla. Abbiamo regalato un gol a loro e poi la partita è stata più difficile"

Sulle scorie delle partite di Champions: "La partita di Champions è passata. Aveva una difesa organizzata e non abbiamo avuto velocità nel muoverla. Abbiamo creato alcune occasioni, non è un momento in cui riusciamo a capitalizzare ma anzi ci servono più occasioni per trovare il gol"

Sugli ultimi gol subiti: "Sicuramente negli ultimi 4-5 gol subiti, i nostri errori in fase di uscita sono stati troppo evidenti. Questi complicano partite già complicate contro avversari fisici e difficili da affrontare. Dovremo commetere meno errori nei nostri disimpegni"