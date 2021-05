Milan, Pioli: "Ibrahimovic? In settimana nuovo consulto. Spero di averlo per l'ultima giornata"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky commenta il netto successo 0-7 sul campo del Torino. Sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e l'eventuale recupero in tempo per gli Europei: "Per gli Europei non so. In settimana avrà un nuovo consulto, per domenica non ci sarà e speriamo di recuperarlo per l'ultima".