Milan, Pioli: "La prestazione c'è stata, dobbiamo far girare a nostro favore gli episodi"

vedi letture

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il k.o. sul campo della Fiorentina.

Tanti errori individuali, sia dietro che davanti.

“Gli episodi sono stati sfavorevoli, vuol dire che abbiamo messo meno attenzione del solito. La squadra nel primo tempo ha creato tanto e dispiace non aver segnato. Abbiamo rincorso con carattere e forse poca lucidità, poi il quarto gol ci ha reso le cose più difficili. Non era la classica partita dove perdi perché non era la tua giornata. Abbiamo le qualità per essere competitivi e per stare ai vertici fino alla fine”.

Come sta Leao?

Aveva solo crampi, è un giocatore che scatta continuamente. Speriamo che recuperi in un paio di giorni”.

Qual è stato il gol che l’ha fatta arrabbiare di più?

“Tutti e quattro, anche il primo che ha fatto la Fiorentina la prima volta che è venuta nella nostra area. 30 secondi prima dell’intervallo abbiamo preso il secondo. Il quarto è stato il più pesante, fino a quello eravamo in gara. Dobbiamo essere lucidi nel giudicare la gara, dobbiamo giocare ogni pallone con determinazione. Oggi abbiamo pagato gli episodi, non la prestazione”.

Prendete molti gol nei primi 15 minuti: a cosa è dovuto?

“Se i numeri si ripetono, non è mai un caso. E’ giusto essere criticati per la partita, ma non dobbiamo dimenticare quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo creato 9 occasioni, ma commesso errori pagati a caro prezzo. La Fiorentina ha fatto 5 tiri in porta e 4 gol, probabilmente non era la serata più fortunata per noi”.

La carica di Ibra è la nota lieta di stasera.

“La prestazione della squadra c’è stata. Siamo partiti bene e sul primo angolo abbiamo preso gol. Dobbiamo tornare a far si che gli episodi ci siano favorevoli”.