Milan, Pioli sulle condizioni di Rebic: "Il tendine rotuleo gli dà sempre qualche problemino"

Ai microfoni di DAZN il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Ante Rebic, oggi assente per problemi fisici: "Rebic durante l'allenamento di ieri ha avuto un trauma, un tendine rotuleo che gli dà sempre qualche problemino e non gli ha permesso di scendere in campo. Non dovrebbe essere grave, dovrei averlo a disposizione per la partita di giovedì".