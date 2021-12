Milan, Rebic ha saltato ben 24 partite nel 2021. Sono 14 nella stagione in corso

Il 2021 è stato un anno molto difficile per Ante Rebic. L'attaccante croato, infatti, è stato frenato da diversi infortuni e non ha potuto contribuire come avrebbe voluto agli ottimi risultati ottenuti dal Milan Sempre protagonista quando è in campo, nell'anno solare l'ex Fiorentina ha saltato ben 24 partite fra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Nella stagione in corso, il numero dodici rossonero non ha preso parte a ben 14 sfide giocate dai rossoneri. A riportarlo è MilanNews.it.