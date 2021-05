Milan, Rebic verso il forfait. Pioli: "A oggi è più no che sì. Ma domani partiamo tutti, anche Ibra"

Il Milan si giocherà l’ultima di campionato, decisiva per la qualificazione in Champions, senza Ante Rebic, salvo sorprese. Lo spiega Stefano Pioli in conferenza stampa: “A oggi è più no che sì, valuteremo domani. Ha avuto un problemino muscolare a un polpaccio e anche stamattina non ha potuto fare seduta completa. Ibra? Domani partiamo tutti, 26 giocatori, tutta la squadra, tutto il club. Non partiranno i tifosi, ma saranno comunque con noi”.

