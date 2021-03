Milan, rinnovo Donnarumma: parti ancora distanti, idea prolungamento per una stagione

Il 30 giugno si avvicina sempre di più e per ora non c'è ancora l'accordo tra il Milan e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di quest'ultimo che in estate, senza un'intesa, potrebbe andare via a parametro zero. Come riporta questa mattina Tuttosport, le parti sono in costante contatto, ma per ora svolte reali e concrete non ci sono ancora state, anche se Gigio continua dare priorità al rinnovo con il Milan. La situazione, però, è sempre la stessa: il Diavolo mette sul piatto 7,5 milioni di euro a stagione, mentre Raiola continua a chiederne dieci. La distanza è quindi sempre importante e la sensazione è che un'accelerazione possa arrivare solo quando il club di via Aldo Rossi avrà la certezza di partecipare alla prossima Champions League.

Rinnovo annuale? Oltre che sull'ingaggio, manca ancora un accordo anche sulla durata del nuovo contratto: il Milan vorrebbe un quinquennale, mentre l'agente di Donnarumma propone al massimo un biennale con clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione alla Champions. Nelle ultime ore, è intanto spuntata una nuova idea: prolungamento di un anno e in pratica ogni discorso rinviato di qualche mese".