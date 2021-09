Milan, Romagnoli: "Abbiamo giocato bene. Ci dispiace, queste partite non puoi perderle"

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, al termine della partita persa in maniera beffarda contro l'Atletico Madrid è intervenuto al microfono di Mediaset: "Penso che la partita l'abbiamo fatta bene, nonostante fossimo in dieci dal primo tempo. Dispiace, perché queste partite non puoi perderle".