Milan, Romagnoli non vuole partire. Sente la fascia, vorrebbe restare in rossonero

Nubi sul futuro rossonero di Alessio Romagnoli, che in casa Milan ha perso il posto e deve fare i conti con un contratto in scadenza a giugno 2022. I corteggiatori si bloccano di fronte allo stipendio del ragazzo e alla richiesta del Milan, che comunque valuta il difensore fra i 15 e i 20 milioni. Ma al momento, raccolta Tuttosport, Romagnoli non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan. Sente la responsabilità di essere un veterano del Milan e la prossima sarebbe la settima stagione in rossonero, con 266 partite alle spalle, anche se il fatto di essere un calciatore della scuderia Raiola non lo aiuta.