Milan, Romero verso un altro prestito. Vicino al ritorno in LaLiga, all'Alaves

Luka Romero va verso il secondo prestito ne LaLiga. L'attaccante del Milan sarebbe in procinto di trasferirsi nuovamente in Spagna, questa volta al Deportivo Alaves, come spiega Milannews.it. I baschi, nella scorsa stagione, hanno chiuso al decimo posto in classifica, da neopromossi, anche grazie a un ottimo finale di stagione da sedici punti in otto gare. Romero invece si era ben destreggiato nelle 13 presenze con la maglia dell'Almeria - che ha terminato all'ultimo posto in coabitazione con il Granada - siglando in particolare una doppietta contro l'Atletico Madrid.

Romero probabilmente saluterà in prestito. L'argentino nella giornata di domani non dovrebbe partire alla volta di Vienna, dove il Milan giocherà l'amichevole con il Rapid. Per lui c'è stato anche un interessamento del Monza nelle scorse settimane, che però non ha affondato il colpo. Sarà una tappa importante per Romero, ex ragazzo prodigio ai tempi del Maiorca.

Negli ultimi due giorni l'Alaves ha chiuso due colpi. Moussa Diarra per la difesa - proveniente dal Tolosa a parametro zero e che ha firmato fino al 2028 - e Stoichkov dall'Eibar. Nessun caso di omonimia con l'ex Pallone d'Oro bulgaro degli anni novanta, solo un nomignolo di Juan Diego Molina Martinez: nelle ultime tre stagioni di Segunda Division ha segnato 45 reti in 126 partite.