Milan, Simakan a giugno: gli agenti del calciatore garantiscono la fedeltà ai rossoneri

Dalla Germania si parla con insistenza di un possibile passaggio di Simakan al Lipsia dopo il rallentamento dell'operazione milanista in seguito all'infortunio del giocatore. La Gazzetta dello Sport però riporta come i rossoneri non abbiano intenzione di mollare il difensore ma di rimandare l'acquisto all'estate. Lo Strasburgo non è certo contento ma gli agenti del calciatore hanno garantito fedeltà all'opzione che era stata intavolata per questo gennaio.