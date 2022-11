Milan-Spezia, boato a San Siro per Ibrahimovic. Lo svedese: "Ci vediamo presto"

Nel pre Milan-Spezia, sui maxischermi di San Siro è apparso Zlatan Ibrahimovic, accolto con un fortissimo boato dagli spettatori presenti allo stadio; lo svedese ha risposto sorridendo felicemente, mostrando un cuore a favore di telecamere e facendo un gesto con le mani come per dire "ci vediamo presto", indicando, probabilmente, il suo rientro in campo nel 2023.